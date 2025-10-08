Oicr estero, l’esenzione domestica prescinde dalla trasparenza
La qualificazione per una norma di esenzione domestica fa scattare l’applicazione a prescindere dalla natura trasparente o meno
La risposta a interpello 194/2025 dell’agenzia delle Entrate, relativa al caso di un fondo di investimento Uk con investimenti in Italia, offre lo spunto per alcune considerazioni sistematiche sull’inquadramento degli Oicr esteri ai fini dell’applicazione dei benefici convenzionali e dei regimi di esenzione domestica sui redditi di fonte italiana.
In estrema sintesi l’Agenzia conferma il principio secondo cui in caso di fondi esteri caratterizzati da trasparenza fiscale (imputazione del reddito ai...
