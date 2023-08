Mercanti d’arte e collezionisti: la Cassazione traccia i ruoli, in attesa del nuovo assetto con la delega fiscale di Stefano Mazzocchi

Link utili Cassazione, ordinanza 6874/2023 Sezione Tributaria

Preso atto che il Tuir non contiene una normativa specifica sulla tassazione delle compravendite di opere d’arte effettuate dai privati, dev’essere definito come «mercante di opere d’arte» colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio – anche in maniera non organizzata a livello imprenditoriale – con il fine ultimo di trarre un profitto dall’incremento del valore delle medesime opere. Si considera invece semplice speculatore occasionale chi acquista di tanto in tanto opere d...