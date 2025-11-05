Crediti d’imposta al capolinea per innovazione e design
Entro fine anno gli investimenti per il tax credit del 5%. Per ricerca e sviluppo i termini scadono il 31 dicembre 2031
Corsa agli investimenti in innovazione tecnologica e design per le imprese che intendono usufruire del credito d’imposta previsto dai commi 201 e 202 dell’articolo 1 della legge 160/2019. Per i soggetti solari scade infatti al 31 dicembre 2025 il termine previsto dai commi 203-ter, 203-quarter e 203-sexies dell’articolo 1 della legge 160/2019 per il riconoscimento del credito d’imposta calcolato nella misura del 5% delle spese ammesse, con massimale annuo del beneficio di 2 milioni di euro, elevato...
