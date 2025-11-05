Esportazioni in Usa, dazi «calmierati» sui beni con contenuto americano almeno pari al 20%

I dazi imposti dal presidente americano Donald Trump richiedono alle imprese che esportano negli Stati Uniti un’attenta valutazione delle implicazioni delle nuove tariffe doganali. Ci sono però alcuni accorgimenti che possono aiutare.

Esistono, infatti, diversi strumenti a disposizione delle imprese che è bene conoscere nella fase di pianificazione dello spostamento merci e quindi prima di concludere gli accordi commerciali. Gli ordini esecutivi di Trump hanno previsto esplicitamente, ad esempio, ...