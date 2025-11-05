Assicurazioni con ritenuta dalla stabile organizzazione

Una compagnia estera che opera in Italia sia in Lps (libera prestazione di servizi) sia in regime di stabilimento, mediante una branch che interviene nell’incasso dei premi ai fini delle imposte assicurative ma non è titolare del rapporto provvigionale con gli intermediari (che fa capo alla casa madre), deve assoggettare comunque a ritenuta le somme che passano attraverso la sua stabile organizzazione (So). Così la risposta a interpello 286/2025 delle Entrate.

