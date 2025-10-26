Mlbo, detrazione Iva nel cortocircuito della prassi nazionale

La Commissione Ue ha archiviato la denuncia dell’Aidc sul mancato riconoscimento della detrazione Iva per i costi di transazione sostenuti da società veicolo nelle operazioni di merger leveraged buy out (Mlbo). La decisione si fonda sulle pronunce della Cassazione (22608/2024 e 22649/2024) con cui è stata affermata la detraibilità quando le spese siano preordinate all’operazione e la società risultante svolgerà attività imponibile. La Commissione richiama i principi delineati dalla giurisprudenza...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi