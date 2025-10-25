Piani azionari in denaro, marchi e avviamenti: cosa cambia con la manovra
Le misure per i soggetti Ias in via sperimentale sono fissate per il periodo d’imposta 2026 per i soggetti solari
Attualmente per i piani azionari che prevedono l’assegnazione delle azioni ai dipendenti la deduzione del costo di lavoro dipendente è rinviata al momento dell’assegnazione degli strumenti. Ciò deroga esplicitamente al comportamento contabile stabilito dall’Ifrs 2 che prevede di contabilizzare il costo del piano con una logica di pro rata temporis e di dedurre secondo derivazione. Ora il meccanismo viene esplicitamente esteso anche per i piani il cui pagamento avviene in denaro, che si qualificano...