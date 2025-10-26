Società a base ristretta, sugli utili la prova resta a carico dei soci
La Cassazione continua ad appoggiare la prassi del Fisco sulle presunzioni. Porte chiuse all’inversione dell’onere probatorio, nonostante la legge 130/22
Continua, nei vari gradi di giudizio, il contenzioso sugli accertamenti che vedono l’imputazione in capo ai soci dei maggiori redditi accertati in via extra-contabile nei confronti delle società di capitali “a ristretta base partecipativa”. Tale modalità di accertamento deriva dall’applicazione di un meccanismo presuntivo che non scaturisce direttamente da nessuna norma tributaria, ma da una prassi degli uffici che nel corso del tempo è stata confermata dalla giurisprudenza (si veda Il Sole 24 Ore...