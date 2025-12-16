Controlli e liti

Niente esterovestizione se la residenza risponde a criteri effettivi

Per la Cassazione n. 32743 del 16 dicembre è da colpire chi si struttura all’estero solo per non essere tassato in Italia

di Alessandro Germani

La tematica dell’esterovestizione mostra una chiara situazione di confine fra la libertà del contribuente di localizzarsi dove preferisce e il fatto che ciò sia genuino e non a fini elusivi. Ma se si dimostra, come è il caso di specie, che la residenza della controllante in Lussemburgo risponde a dei criteri effettivi, le Entrate non possono contestare l’esterovestizione della società. Questa la sentenza della Cassazione n. 32743 pubblicata il 16 dicembre riguardante una nota produttrice di orologi...

