Operazione intra Ue: prova del trasporto con qualsiasi documento

Nell’ipotesi di cessione intracomunitaria della merce, in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto né il Cmr (lettera di vettura internazionale), la prova del trasporto intraunionale può essere fornita con qualsiasi altra documentazione probatoria idonea a dimostrare che le merci abbiano lasciato il territorio di uno Stato membro per quello di un altro Paese eurounitario. Ciò anche nel caso in cui la...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi