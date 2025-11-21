Pensionati trasferiti al Sud, flat tax al 7% anche per la liquidazione di una società estera
Anche operazioni straordinarie come la liquidazione di veicoli societari oltreconfine possono beneficiare dell’imposizione sostitutiva forfettaria
La risposta a interpello 292/2025 delle Entrate interviene nuovamente sul regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del Tuir per i titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza in un Comune del Sud con popolazione non superiore a 20 mila abitanti (o tra quelli colpiti dal terremoto del 2009). Il chiarimento riguarda il trattamento fiscale degli importi percepiti da un soggetto che, trasferendosi in Italia, procede alla liquidazione delle società estere tramite cui svolgeva la propria...
