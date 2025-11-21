Piccola proprietà contadina per gli aspiranti Iap anche con il Testo unico
L’articolo 173 del Dlgs 123/2025 recepisce tutte le norme che prevedono l’applicazione delle agevolazioni Ppc. Ma resistono anche i casi non direttamente richiamati dalla normativa
La piccola proprietà contadina (Ppc) continua ad applicarsi anche agli aspiranti Iap (imprenditori agricoli professionali), ai coadiuvanti nonché alle società Iap e a quelle diretto coltivatrici. In attesa di capire se la decorrenza verrà rinviata al 2027 (si veda l’articolo «Fisco, sui Testi unici spunta la proroga per scrivere il Codice»), l’articolo 173 del Dlgs 123/2025 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti) recepisce le disposizioni...