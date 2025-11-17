Per il cambiamento di sede vanno provate le ragioni tecniche e produttive

Il datore di lavoro ha un’ampia discrezionalità nel decidere unilateralmente i trasferimenti individuali, purché avvengano da un’unità produttiva a un’altra nell’ambito della stessa azienda e che siano motivati da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Questo presupposto non è invece necessario nel caso di trasferimento nell’ambito della stessa unità produttiva.

La contrattazione collettiva può dettare condizioni di legittimità del trasferimento, con riferimento alla generalità dei...