La Cassazione spezza il possesso nelle ipotesi di conferimento

Le imprese dovranno fare attenzione agli acconti d’imposta da calcolare nel 2026, perché il Ddl di Bilancio prevede che tali versamenti siano determinati assumendo – quale imposta del periodo precedente – quella che si sarebbe realizzata se la modifica qui commentata fosse già in vigore per il 2025. Ma dovranno anche esaminare con cura il funzionamento dell’articolo 86, comma 4, del Tuir in ipotesi di cessione di aziende o rami di aziende. E ciò non tanto per effetto delle modifiche in arrivo con...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi