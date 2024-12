Plusvalenza Superbonus, esclusa da tassazione la parte di immobile ereditata

L'Amministrazione finanziaria, con la risposta ad interpello n. 208 dello scorso 23 ottobre, ha analizzato il caso della cessione onerosa di un immobile, ricevuto in parte per successione e già sottoposto a interventi soggetti a Superbonus ed effettuati da non più di dieci anni. È imponibile ai fini delle imposte sui redditi la quota della plusvalenza realizzata riferibile alla parte acquistata a titolo oneroso, mentre la quota pervenuta per successione è esclusa per legge da tassazione.

Categorie di plusvalenze immobiliari imponibili

A norma dell'articolo 67 del Dpr 917/1986, le plusvalenze originate dalla vendita di immobili rientrano tra i redditi diversi, sempre che non si configurino come redditi di capitale ovvero che non siano conseguite nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da parte di società in nome collettivo e in accomandita semplice o in base alla qualità di lavoratore dipendente.

Si tratta di tre tipologie diverse di plusvalenze:

- le plusvalenze realizzate mediante...