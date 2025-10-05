Plusvalenze, perdite e residui di Rol: verifiche sul riporto nei Redditi 2025
In vista dell’invio dei modelli ultimi controlli sulle poste relative ad anni precedenti. Focus delle società anchesu contributi in conto capitale ed eccedenze Ace
La gestione delle dichiarazioni dei redditi delle società implica in questa fase il controllo dei vari quadri e prospetti già predisposti per il conteggio delle imposte. Le operazioni di verifica, in vista della trasmissione dei modelli entro il prossimo 31 ottobre, sono di particolare importanza per evitare errori che possono poi dar luogo a interventi di compliance e/o ad accertamenti da parte dell’agenzia delle Entrate. Grande attenzione, in questo senso, va dedicata ai profili che costituiscono...