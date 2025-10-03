Reato utilizzare le fatture relative all’appalto simulato
Necessario sussista la consapevolezza sia della fittizietà dei documenti e della finalità evasiva. Attraverso i contratti simulati di appalto era stata intermediata illegalmente manodopera
Commette il reato di dichiarazione fraudolenta l’imprenditore che utilizza fatture relative a un contratto di appalto per simulare l’intermediazione di manodopera. A confermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 32586 depositata il 3 ottobre.
La Corte di appello, confermando la sentenza del Tribunale, condannava la legale rappresentante di una società alla pena di 9 mesi di reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante...