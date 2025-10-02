Sanità integrativa, risorse e adesioni in crescita ma resta il nodo della vigilanza
Il terzo report ministeriale fotografa il ruolo chiave dei fondi complementari. Nella proposta di riforma via alla differenza fra prestazioni integrative e sostitutive
Il terzo Rapporto sui fondi sanitari 2021-2023, pubblicato dal ministero della Salute, evidenzia una crescita costante sia in termini di adesioni sia di risorse impiegate. Al centro di quest’evoluzione, i fondi sanitari integrativi, il cui ruolo nel sostegno ai bisogni sanitari dei cittadini si conferma ormai decisivo, tenendo conto delle diverse tipologie in cui si articolano.
Fondi sanitari integrativi
Da un lato, i fondi di tipo A, istituiti con l’articolo 9 del Dlgs 502/1992, che erogano solo prestazioni integrative rispetto...