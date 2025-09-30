Stop alle richieste di dati extra per la fattura elettronica Ue
La strategia della commissione porta ad avviare il percorso per gli standard comuni. Possibili azioni contro i Paesi che non si adeguano alle regole unionali
Mappatura di rischi e criticità potenzialmente in grado di ostacolare l’adozione delle misure contenute nel pacchetto Vida (Vat in the digital age). Pianificazione delle azioni richieste per la loro concreta attuazione e definizione delle relative tempistiche. La strategia di implementazione, pubblicata dalla Commissione europea il 24 settembre scorso, nel ricostruire il quadro complessivo di riferimento, ha inteso così anticipare quanto verrà realizzato per modernizzare il sistema Iva sostenendo...