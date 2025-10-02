Spese di rappresentanza del commercialista deducibili solo se inerenti

Sono indeducibili le spese di rappresentanza per il commercialista se non dimostra la diretta riconducibilità all’attività professionale: non è infatti sufficiente che astrattamente rientrino nei beni deducibili, poiché occorre la prova della concreta destinazione. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la ordinanza n. 26553 depositata il 2 ottobre.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a un commercialista...