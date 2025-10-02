Scadenza del 31 ottobre per le Certificazioni uniche: spazio ai casi residuali e ai ritardatari
Quest’anno il termine è stato anticipato a marzo per quasi tutti (tranne i redditi esenti), ma è ancora ammesso l’invio tardivo, anche con ravvedimento operoso
Venerdì 31 ottobre 2025 rappresenta il termine ultimo per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Dopo le novità introdotte dal legislatore, con la modifica dei termini di presentazione, a decorrere da quest’anno, rispetto agli anni precedenti, interessa ormai una categoria di contribuenti residuale.
I termini di trasmissione della Cu 2025
L’articolo 2, comma 5, del Dlgs 108/2024, modificando...
