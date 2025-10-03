Dividendi a non residenti, le carte per l’esenzione o la ritenuta
La documentazione da acquisire prima della presentazione del 770 in scadenza a fine mese
Si avvicina la scadenza del 31 ottobre, e le imprese devono iniziare a tirare le fila in vista dell’invio del modello 770, in relazione agli obblighi dichiarativi sulle varie tipologie di ritenute operate nel 2024; in questo ambito, le società di capitali devono prestare attenzione alle informazioni da includere nel modello relativamente ai dividendi pagati nel 2024 a soggetti residenti e non residenti (quadro SI e quadro SK); in relazione a questi ultimi, si deve verificare di avere già acquisito...