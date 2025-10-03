Stretta sul diritto alla restituzione dell’Iva
Necessario si configuri a monte un’operazione oggettivamente rilevante ai fini del tributo. Contrario al diritto Ue impedire la restituzione in caso di invalidità del titolo giuridico
Escluso il diritto alla restituzione dell’Iva da parte dell’Erario se non si configura a monte un’operazione oggettivamente rilevante ai fini del tributo.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50 del 3 ottobre, si pronuncia in merito alla corretta applicazione dell’articollo 30-ter del decreto Iva, fornendo una interpretazione non scevra di dubbi. In particolare, l’Agenzia si riferisce espressamente a ipotesi che negli ultimi mesi hanno interessato diversi contribuenti, che si sono visti ...