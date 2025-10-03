Adempimenti

Stretta sul diritto alla restituzione dell’Iva

Necessario si configuri a monte un’operazione oggettivamente rilevante ai fini del tributo. Contrario al diritto Ue impedire la restituzione in caso di invalidità del titolo giuridico

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Escluso il diritto alla restituzione dell’Iva da parte dell’Erario se non si configura a monte un’operazione oggettivamente rilevante ai fini del tributo.

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50 del 3 ottobre, si pronuncia in merito alla corretta applicazione dell’articollo 30-ter del decreto Iva, fornendo una interpretazione non scevra di dubbi. In particolare, l’Agenzia si riferisce espressamente a ipotesi che negli ultimi mesi hanno interessato diversi contribuenti, che si sono visti ...

