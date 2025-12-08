Affrancamenti con imposta sostitutiva nella riserva
Dall’Oic gli emendamenti definitivi 2025 ai principi contabili. Efficacia delle novità dai bilanci con esercizio avente inizio dall’1 gennaio 2026
L’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta è rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare, dopo aver riversato, se presenti, le relative imposte differite.
Si tratta di uno dei chiarimenti contenuti negli emendamenti ai principi contabili già posti in consultazione dall’Organismo italiano di contabilità (Oic) e ora approvati in via definitiva.
Nel caso in oggetto l’emendamento riguarda il principio Oic 25 Imposte sul reddito.
Con riferimento...