Convenzione contro le doppie imposizioni sui dividendi erogati a società russe
Semaforo verde all’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Russia in caso di dividendi erogati da una società residente in Italia a una società russa, ancorché detta Convenzione sia stata oggetto di sospensione parziale da parte della Russia. In futuro, però, con l’approvazione del correttivo Ires, si potrebbe accendere il semaforo rosso: sviluppi da monitorare dunque da parte dei sostituti d’imposta in una fattispecie non infrequente. Ma andiamo con ordine.
L’agenzia...