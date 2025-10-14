Plusvalenze in Redditi anche con rate diverse dal bilancio
Nel modello l’opzione per le somme realizzate al periodo 2024. Dilazione vincolata al possesso almeno triennale dei beni
Ultimi check da parte delle imprese su Redditi Sc 2025 in vista della scadenza del 31 ottobre per l’invio telematico: attenzione, dunque, anche alle parti del modello riferibili alla rateizzazione delle plusvalenze, possibile solo ai fini Ires, controllando i riporti degli anni precedenti, ed esercitando l’opzione per quelle realizzate nel 2024. La scelta del numero di rate comporta un’attenta pianificazione finanziaria e, a tale scopo, è utile ricordare che la rateizzazione (da 2 a 5 esercizi) pianificata...