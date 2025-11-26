Prima casa, il credito solo a chi vende entro un anno
L’estensione al biennio non è applicabile al tax credit per il riacquisto
Compete l’agevolazione prima casa al contribuente che, già avendo la proprietà di una abitazione acquistata con il beneficio fiscale, compra un’altra abitazione e vende la casa preposseduta entro il secondo anno successivo al riacquisto; ma il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (articolo 7, legge 448/1998) matura solo se l’alienazione della casa preposseduta sia effettuata entro un anno dal riacquisto; se stipulata tra il primo e il secondo anno, questa alienazione è bensì valevole...
Correlati
Altri provvedimenti