Imposte

Prima casa, il credito solo a chi vende entro un anno

L’estensione al biennio non è applicabile al tax credit per il riacquisto

di Angelo Busani

Compete l’agevolazione prima casa al contribuente che, già avendo la proprietà di una abitazione acquistata con il beneficio fiscale, compra un’altra abitazione e vende la casa preposseduta entro il secondo anno successivo al riacquisto; ma il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (articolo 7, legge 448/1998) matura solo se l’alienazione della casa preposseduta sia effettuata entro un anno dal riacquisto; se stipulata tra il primo e il secondo anno, questa alienazione è bensì valevole...

