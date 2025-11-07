Prove atipiche ammesse nel giudizio tributario

Le dichiarazioni extraprocessuali dei terzi costituiscono prove atipiche pienamente utilizzabili nel processo tributario, purché siano idonee a fornire elementi sufficienti di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del procedimento. In assenza di una norma che limiti in via tassativa i mezzi di prova, il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento anche su tali dichiarazioni, senza che ciò comporti una violazione del principio del contraddittorio...

