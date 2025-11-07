Prove atipiche ammesse nel giudizio tributario
Il giudice può fondare il proprio convincimento anche su tali dichiarazioni, senza che ciò comporti una violazione del principio del contraddittorio
Le dichiarazioni extraprocessuali dei terzi costituiscono prove atipiche pienamente utilizzabili nel processo tributario, purché siano idonee a fornire elementi sufficienti di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del procedimento. In assenza di una norma che limiti in via tassativa i mezzi di prova, il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento anche su tali dichiarazioni, senza che ciò comporti una violazione del principio del contraddittorio...
