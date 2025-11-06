Quadro RU, il decreto attuativo non può far decadere dal bonus
Il mancato riconoscimento del tax credit va previsto da una norma primaria. Omissione non più rilevante dal 2023 grazie al decreto adempimenti
La mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi di un credito d’imposta non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, nonostante il decreto ministeriale attuativo prevedesse la compilazione del modello RU a pena di decadenza. Così si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con la sentenza 297/5/2025, che cita anche un analogo precedente di merito (Cgt di primo grado Bolzano n. 21/01/2023). Nel caso esaminato l’ufficio aveva emesso un ...
