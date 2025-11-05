Rottamazione, senza pagamento non scatta la rinuncia alla lite
L’impegno è inefficace senza versamento delle somme dovute. Il contribuente non perde il diritto all’azione processuale
Il mero impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti contenuto nell’istanza di rottamazione non comporta la perdita del diritto all’azione processuale se il contribuente non ha pagato nulla con riferimento a tale sanatoria. Questa la decisione della Cgt di secondo grado del Molise, contenuta nella sentenza 174/1/2025.
Questi i fatti processuali. Il contribuente...
Correlati
Corte di Giustizia Tributaria