Controlli e liti

Rottamazione, senza pagamento non scatta la rinuncia alla lite

L’impegno è inefficace senza versamento delle somme dovute. Il contribuente non perde il diritto all’azione processuale

di Luigi Lovecchio

Il mero impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti contenuto nell’istanza di rottamazione non comporta la perdita del diritto all’azione processuale se il contribuente non ha pagato nulla con riferimento a tale sanatoria. Questa la decisione della Cgt di secondo grado del Molise, contenuta nella sentenza 174/1/2025.

Questi i fatti processuali. Il contribuente...

Correlati

Corte di Giustizia Tributaria

Gli ultimi contenuti di Controlli e liti