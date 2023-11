Quando è ammessa la trasformazione in società semplice Gianluca Dan

La domanda La società con il codice Ateco 682001 è proprietaria di un complesso costituito da più unità abitative accatastate A/3 con destinazione Rta. La società non ha mai gestito l’attività dando in locazione a terzi i quali organizzano i servizi richiesti dalla normativa. La società da due anni è inattiva e l’immobile non è locato. La società è partecipata da due società già esistenti al 30 settembre 2022. Si chiede se la società possa avvalersi delle agevolazioni di cui alla legge 197/2022 per la trasformazione dall’attuale forma giuridica a società semplice per la mera gestione immobiliare.

A. G. - Lido di Camaiore

Qualora ricorrano le condizioni richieste dall’articolo 1, comma 100 della legge 197/2022 è possibile la trasformazione agevolata in società semplice. In particolare il comma 100 come modificato dal decreto proroghe (Dl 132/2023) dispone che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 novembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo...