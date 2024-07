Redditi di lavoro dipendente, tassazione separata per le indennità risarcitorie

Nella risposta Interpello 130/2024, l’agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle indennità risarcitorie per la perdita di redditi di lavoro dipendente. Le somme versate da una società alla ex lavoratrice, a seguito di sentenza che aveva accertato l’illegittimità del contratto di somministrazione per superamento del limite consentito, hanno, infatti, natura risarcitoria e devono essere tassate separatamente.