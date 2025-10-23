Reintroduzione in franchigia vincolata a chi ha esportato

In caso di reintroduzione in franchigia di beni precedentemente esportati ci deve essere identità giuridica del soggetto che effettua le due operazioni oltre all’obbligo di verifica del rispetto del plafond Iva per l’anno in cui è avvenuta la registrazione della fattura relativa all’operazione.

La circolare 28/D/2025 di agenzia delle Dogane e monopoli (Adm) fa seguito alle determinazioni direttoriali 419205/RU e 435445/RU, rispettivamente per i rapporti B2B e B2C, sostituendo integralmente le precedenti...