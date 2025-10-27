Come fare perAdempimenti

Reverse charge, in arrivo il versamento trimestrale per i forfettari

di Alessandra Caputo

N. 40

Settimana Fiscale

  • Quando Entro il 16 novembre 2025

  • Cosa scade Versamento dell’Iva per le operazioni in reverse charge

  • Per chi Contribuenti che adottano il regime forfettario e che sono debitori di imposta

  • Come adempiere Tramite modello F24

Settimana Fiscale

Argomenti

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. Le operazioni estere, le quattro ipotesi
  3. 3. Il termine di versamento e la decorrenza delle novità

