Reverse charge logistica: rilevanza alla data nella fattura del prestatore
L’Iva va versata entro il 16 del mese successivo all’emissione del documento. Per il Fisco il campo «Data» coincide con l’effettuazione dell’operazione
Può sollevare alcuni dubbi riguardo all’obbligo di versamento l’applicazione del reverse charge nel settore della logistica, introdotto dall’articolo 1, commi 57-63, della legge di Bilancio 2025 (il modello per l’opzione è stato approvato dal provvedimento 309107 del 28 luglio). Alcune questioni sono state segnalate anche da Assonime nella circolare 17/2025.
Il sistema, secondo una logica più simile allo split payment, prevede infatti che il committente versi l’Iva addebitata nella fattura emessa ...