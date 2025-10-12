Tax credit formazione 4.0: fascicoli e fogli presenze sotto la lente del Fisco
La puntuale conservazione dei documenti può limitare gli spazi di contestazione
Sempre più frequenti i controlli fiscali sull’utilizzo del tax credit formazione 4.0. Gli uffici contestano diversi aspetti, tra cui la ricostruzione non genuina dei percorsi formativi e la loro effettiva riconducibilità agli ambiti agevolabili.
Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è stato introdotto dalla manovra 2018 (articolo 1, commi 46-56, legge 205/2017) per incentivare l’acquisizione o il consolidamento – da parte dei dipendenti – delle competenze nelle tecnologie per la realizzazione...