Sanzione pari al 70% dell’Iva (indetraibile) non applicata
La norma non specifica il caso in cui ci sia invece il diritto alla detrazione
Ancorare la scadenza per un adempimento sostanziale, come avviene per il versamento dell’Iva nel reverse charge logistica, a un termine mobile come quello per l’emissione del documento che – pur entro i limiti di legge (12 giorni per la fattura immediata e 15 del mese successivo, se si ricorre alla fattura differita) – rientra nella discrezionalità dell’emittente, significa esporre il destinatario a pesanti incertezze. Non è però un caso isolato. In generale, l’articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471...