Imposte

Sanzione pari al 70% dell’Iva (indetraibile) non applicata

La norma non specifica il caso in cui ci sia invece il diritto alla detrazione

Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Ancorare la scadenza per un adempimento sostanziale, come avviene per il versamento dell’Iva nel reverse charge logistica, a un termine mobile come quello per l’emissione del documento che – pur entro i limiti di legge (12 giorni per la fattura immediata e 15 del mese successivo, se si ricorre alla fattura differita) – rientra nella discrezionalità dell’emittente, significa esporre il destinatario a pesanti incertezze. Non è però un caso isolato. In generale, l’articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471...

Gli ultimi contenuti di Imposte