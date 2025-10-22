Come fare perProfessione

Revisore della sostenibilità, al via la seconda fase per l’abilitazione

di Lara Napoli e Paolo Sardo

N. 39

Settimana Fiscale

  • Quando Dal 1° ottobre 2025

  • Cosa scade Fase 2 per la presentazione delle istanze di abilitazione

  • Per chi Revisori iscritti al registro entro il 1° gennaio 2026 che abbiano acquisito almeno 5 crediti formativi specifici sulle materie della sostenibilità

  • Come adempiere Presentare domanda online attraverso l’apposito modulo e la procedura dedicata

Settimana Fiscale

Argomenti

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. Obbligo di rendicontazione e attestazione
  3. 3. Abilitazione del revisore
  4. 4. Guida alla compilazione dell’istanza di abilitazione

Correlati

Paolo Sardo e Lara Napoli

Riviste

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale