Revisore della sostenibilità, al via la seconda fase per l’abilitazione

Come fare perProfessioneRevisore della sostenibilità, al via la seconda fase per l'abilitazionedi Lara Napoli e Paolo SardoN. 3922 Ottobre 2025Quando Dal 1° ottobre 2025Cosa scade Fase 2 per la presentazione delle istanze di abilitazionePer chi Revisori iscritti al registro entro il 1° gennaio 2026 che abbiano acquisito almeno 5 crediti formativi specifici sulle materie della sostenibilitàCome adempiere Presentare domanda online attraverso l'apposito modulo e la procedura dedicataArgomentiEsg e informativa non finanziariaRevisione legale dei contiIndice1. In sintesi2. Obbligo di rendicontazione e attestazione3. Abilitazione del revisore4. Guida alla compilazione dell'istanza di abilitazioneCorrelatiRevisore della sostenibilità, come presentare la nuova domanda di abilitazionePaolo Sardo e Lara Napoli