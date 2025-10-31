Revisori dei conti degli enti locali, entro il 16 dicembre le candidature per l’iscrizione nell’elenco 2026
Il Cndcec invita gli ordini locali che non abbiano già trasmesso tutte le richieste di condivisione dei programmi formativi a caricare i file dei partecipanti ai corsi entro i primi giorni di dicembre
Pubblicato dal Viminale l’avviso per il mantenimento dell’iscrizione e la presentazione di nuove domande nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2026. Lo comunica il Consiglio Nazionale dei Commercialisti con l’informativa n. 153/2025 con cui ha trasmesso agli ordini territoriali della categoria la comunicazione ricevuta dallo ministero dell’Interno.
La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione...