Saldo Imu, aliquote standard e più generose in assenza del prospetto
Dal 2025 la mancata pubblicazione dei comuni sul sito del Dipartimento delle Finanze non comporta più applicazione le aliquote dell’anno precedente
Appuntamento il prossimo 16 dicembre con il conguaglio Imu 2025 per i soggetti passivi non appartenenti al mondo del no profit. Gli enti non commerciali, infatti, versano l’imposta in tre rate: le prime due, ciascuna di importo pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, da versare nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio, da versare entro il 16 giugno dell’anno successivo.
In virtù dell’articolo 1, comma 762, della...