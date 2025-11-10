Adempimenti

Sistema tessera sanitaria: dati entro il 2 febbraio 2026

Decreto in «Gazzetta Ufficiale»: termine unico fissato al 31 gennaio che cade di sabato il prossimo anno. Per i veterinari la deadline di trasmissione resta al 16 marzo

di Marcello Tarabusi

Le spese sanitarie del 2025 andranno inviate al Sistema delle tessera sanitaria (Sts) entro il 2 febbraio 2026. La scadenza interessa tutti gli operatori della sanità, pubblica e privata, tenuti all’invio. Per i veterinari la scadenza è invece il 16 marzo.

Il decreto del ministero dell’Economia (Ragioneria generale dello Stato), datato 29 ottobre 2025 e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 10 novembre, attua il nuovo regime di invio annuale, introdotto dal correttivo alla riforma fiscale (Dlgs...

