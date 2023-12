Slitta la sanatoria dei crediti ricerca e sviluppo

Sanatoria crediti R&S, slitta al 30 luglio 2024 il termine per inviare la domanda di riversamento. Un emendamento al decreto Anticipi approvato in commissione Finanze al Senato dispone una nuova proroga della scadenza, già fissata al 30 giugno del prossimo anno, per riversare senza sanzioni e interessi i crediti di imposta R&S indebitamente compensati. Prevista anche la facoltà di revocare domande di riversamento già presentate purché non siano ancora state pagate le somme dovute.

