Concordato preventivo, gli effetti della scomparsa del socio della Sas

La domanda È causa di decadenza del concordato preventivo biennale 2024 - 2025 di una Sas il decesso nel 2025 della socia accomandante oppure il concordato resta valido per gli eredi che subentrano fiscalmente alla socia deceduta?

A. S. - Bari

Il decesso del socio accomandante non rappresenta, di per sé, una causa di cessazione del concordato preventivo biennale che continua, dunque, ad esplicare i suoi effetti anche nei confronti degli eredi che subentrano. Come infatti chiarito dall’agenzia delle Entrate nella faq 3 del 25 ottobre 2024, il decesso del socio (o dell’associato) non dà luogo ad una ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale. Tuttavia, ad avviso della stessa Agenzia, resta ferma, in tali ipotesi, l’applicazione...