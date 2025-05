Concordato preventivo: dal Senato tetto del 10% agli aumenti di reddito

Il Concordato preventivo biennale a basso appeal se la proposta di accordo del Fisco non è subordinata al rispetto di una percentuale di incremento del reddito e della produzione netta non superiore al 10% rispetto all’anno di riferimento. Non solo. A limitare le potenzialità del concordato anche la possibilità, come prevede espressamente il decreto correttivo all’esame delle Camere, che davanti a uno scostamento superiore a 85mila euro il contribuente dovrà applicare l’aliquota marginale massima...

