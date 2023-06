Società di comodo, test «soggettivo» per le cause di disapplicazione di Cristina Odorizzi

Uno dei quadri critici del modello Redditi è sicuramente quello dedicato alla verifica delle possibili situazioni di non operatività.

In primo luogo, va ricordata la novità in vigore dal periodo d’imposta 2022, cioè l’eliminazione della fattispecie delle società di comodo dovuta alla presenza di perdite sistematiche (società in perdita per cinque periodi d’imposta consecutivi o per quattro periodi in un quinquennio, avendo l’ulteriore periodo con un reddito inferiore al reddito minimo presunto, si...