Sole 24 Ore Formazione, lezioni online per preparare i magistrati tributari









Dal prossimo mese di novembre partirà il corso, organizzato dal Sole 24 Ore Formazione, dedicato ai candidati interessati a partecipare al primo concorso per magistrato tributario professionale, che si terrà nel corso del 2024 (in data ancora da definire).

Il bando di concorso prevede due prove scritte (su diritto tributario e diritto civile o commerciale), e una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario, che consisterà nella redazione di una sentenza in materia tributaria. Direttore Scientifico del corso è il professor Alessandro Dagnino, avvocato cassazionista e docente di diritto tributario presso l’Università Lumsa, affiancato da un comitato scientifico di assoluto rilievo. Le lezioni, focalizzate alla trattazione delle tematiche oggetto delle prove scritte, saranno tenute da magistrati e legali di riferimento nel panorama nazionale, per garantire la migliore preparazione possibile ai candidati.

Il corso avrà una durata complessiva di 150 ore, con inizio il 6 novembre 2023 e termine il 12 marzo 2024. Per consentire di conciliare la preparazione al concorso con l’attività lavorativa dei candidati, le lezioni si terranno in diretta sulla piattaforma digitale del Sole 24 Ore Formazione ogni giorno, con orario 17.30-19.30: in caso di impossibilità a partecipare alla lezione in diretta, vi sarà comunque quella di fruire della differita a partire dal giorno successivo.

Settimanalmente verrà poi erogato ai candidati un test multiple choice per consentire loro di verificare l’apprendimento dei concetti esposti nelle lezioni della settimana.

La quota di partecipazione al corso è fissata in 2.750 euro + Iva, ma per le pre-iscrizioni entro il 13 ottobre si può beneficiare di una quota ridotta pari a 2.250 euro + Iva. Quote agevolate sono inoltre previste per i dipendenti appartenenti alla Pubblica amministrazione (quota ordinaria: 2.250 euro + Iva, quota pre-iscrizioni entro il 13 ottobre: 1.500 euro + Iva).

Vi è poi la possibilità per i candidati di acquisire un modulo aggiuntivo che prevede cinque incontri della durata di 4 ore (un sabato al mese), in ciascuno dei quali il docente svilupperà una traccia, simulando lo svolgimento delle prove scritte previste dal concorso (i titoli saranno comunicati preventivamente ai candidati per consentire loro di esercitarsi e confrontarsi così con lo sviluppo fatto in aula dal docente).

Inoltre, nel mese di febbraio verrà affidata ai candidati lo svolgimento di un’ulteriore traccia, che sarà oggetto di correzione personalizzata da parte dei docenti, con l’obiettivo di fornire suggerimenti utili nella tecnica di redazione della prove scritte.

Il modulo aggiuntivo, la cui quota di partecipazione è fissata in 750 euro + Iva, prevede un’aula a numero chiuso e quindi l’iscrizione dei partecipanti avverrà sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito del Sole 24 Ore Formazione https://formazione.ilsole24ore.com /, contattare il proprio agente Sole 24 Ore di zona o rivolgersi al servizio clienti all’indirizzo email servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com.