Sole 24 Ore Formazione, temi Esg nel focus di tre nuovi master









Continuano le proposte formative organizzate da Sole 24 Ore Formazione in ambito ESG e sostenibilità rivolte al mondo dei professionisti, delle aziende e della consulenza. In partenza in autunno tre nuovi master di approfondimento e un seminario.

Martedì 7 novembre inizia il Master Sostenibilità, Regolamentazione Esg e Finanziamenti europei. Le 5 sessioni formative, coordinate dai dottori Gianluca Coppola e Alessandro Falco, analizzano l’impatto dei principi Esg sulle principali linee di finanziamento europee. L’attenzione verrà focalizzata sugli strumenti comunitari di finanziamento nell'ambito della ricerca e sviluppo, formazione, sviluppo territoriale, sviluppo sostenibile e innovazione sociale e sugli strumenti previsti dalla pianificazione del Pnrr.

Il Master Esg Labour Compliance, il nuovo diritto del lavoro, tra sostenibilità e nuove tecnologie, da venerdì 10 novembre, vuole fornire nelle 5 sessioni formative, coordinate dall’avvocato Rita Santaniello, nozioni e conoscenze utili per affrontare la sfida del nuovo diritto del lavoro. Nella gestione dei rapporti di lavoro le discipline rilevanti sono diverse e interconnesse e comprendono la nuova normativa sul whistleblowing, le nuove direttive europee, la privacy e data protection, la cybersecurity e il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il ricorso sempre più rilevante a strumenti tecnologici e informatici, la gestione e la tutela dei dati, da quelli personali ai segreti aziendali, la sostenibilità e le molteplici declinazioni legali delle tematiche ESG devono entrare a pieno titolo nella pratica quotidiana legata ai rapporti di lavoro.

Martedì 14 novembre parte il Master Guida pratica alla redazione del bilancio di sostenibilità, con il coordinamento dalla dottoressa Angela Moliterni. Nelle 8 sessioni formative viene approfondita la normativa di riferimento e i principi nazionali e internazionali di redazione del Bilancio di sostenibilità già in vigore e in corso di pubblicazione.

Gli obiettivi del master sono: comprendere le valenze di un reporting di sostenibilità, impostare il percorso di redazione del documento, in linea con le informazioni previste dalla normativa, e il processo interno, con particolare attenzione alla misurazione e alla costruzione del sistema di Kpi Esg, a supporto di una comunicazione efficace, trasparente e distintiva.

Va segnalato, infine, il seminario sulla Sostenibilità d’Impresa, in programma giovedì 16 novembre . L’anno zero della rendicontazione della sostenibilità, l’impatto delle direttive CSRD e della proposta di CSDD per le imprese, coordinato dall’avvocato Rita Santaniello e dalla dottoressa Monica Mazzucchelli.

I programmi formativi prevedranno la presenza di tavole rotonde e testimonianze di primari operatori del settore moderati dai giornalisti del Sole 24 Ore, tra cui Laura La Posta e Vitaliano D’Angerio.