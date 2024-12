Successioni e registro, le novità sotto la lente di Assonime

Con la circolare n. 22 dello scorso 27 novembre Assonime approfondisce e commenta le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 139/2024, recante la riforma dei tributi indiretti diversi dall'Iva. Tra le principali novità esaminate vi sono: la disciplina specifica per il trust, i requisiti per fruire dell'esenzione fiscale ex articolo 3, comma 4-ter del Tus, l'autoliquidazione per le imposte di registro e sulle successioni, le modifiche in materia d'imposta di registro sui contratti preliminari, sui contratti che trasferiscono diritti edificatori e in tema di trasferimenti d'azienda.