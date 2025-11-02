Sul transfer pricing la Ue ci ripensa
Fin dal principio, diversi Paesi hanno espresso perplessità evidenziando il rischio di duplicazione dei lavori Ocse
Il 21 ottobre 2025 la Commissione Ue ha annunciato che intende ritirare la proposta di direttiva europea sul transfer pricing, presentata a settembre 2023. Dopo due anni, la decisione segna una svolta nel percorso di armonizzazione delle regole fiscali sui prezzi di trasferimento all’interno dell’Ue.
La direttiva aveva l’obiettivo di uniformare la normativa, dato che ogni Stato membro gode di discrezionalità nell’interpretare e nell’applicare il principio dell’arm’s length, nonostante tutti i Paesi...