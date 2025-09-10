Superbonus: le modifiche al modello di comunicazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2025 è stata approvata la versione aggiornata del modello, e le relative istruzioni, per la comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, ove normativamente ancora possibili, con riferimento agli interventi edili agevolabili, modello da utilizzare a partire dall’8 settembre 2025 per le spese sostenute nel 2025

Le opzioni in luogo della detrazione

L’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020...